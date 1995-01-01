Содержимое набора: Leder ReinigerMild (150 мл.) - чистящее средство

GLD-LOZUNG (150 мл.) - сильный растворитель.

Leder ReinigunsBenzin (150 мл.) - обезжириватель

Leder Fresh (150мл.) - готовая краска с подобранным цветом.

Leder Versiegelung (150мл.) -защитное средство

Leder Schleifpad (1шт.) - шлифовальный пад

Щётка COLOURLOCK (1шт.)

Губка (1шт.)

Салфетка (1шт.)

Инструкция Области применения: Подходит для окрашивания гладкой кожи в автомобилях, мягкой мебели, сумок, чемоданов, обуви и т.д., с мелкими царапинами, потёртостями и потускневшими участками, а так же для полного либо частичного изменения цвета изделия. Краска для кожи – это оптимальное решение в случаях реставрации; гладкой кожи (автомобильные кресла, мебель, сумки, обувь и т.д.), подходит для перекрашивания, повторной покраски натуральной и искусственной кожи, а так же определенных видов пластика. Наша краска сделана на водной основе и при правильном использовании обладает высокой адгезией с окрашиваемой поверхностью. Как подобрать цвет: АВТОМОБИЛЬ:

Способ №1 - Подбор по VIN коду Вашего автомобиля. Вы присылаете нам вин номер Вашего автомобиля любым удобным для вас способом (эл.почта, месенджеры, и т.д.), мы уточняем у авто дилера заводской цвет салона вашего авто, после чего подбираем цвет по нашей базе созданной совместно с автопроизводителями. В данном случае цвет будет на 100% соответствовать цвету салона вашего автомобиля сошедшего новым с конвеера, со временем кожа выгорает и истерается, поэтому чем больше лет автомобилю тем больше цвет кожи уходит от оригинального- просим вас учитывать этот фактор. Способ №2- Подбор по образцу Если по каким то причинам в нашей базе не оказалось цвета для вашего автомобиля, то подбор возможен по образцу- Вы можете подъехать к нам на автомобиле либо отрезать маленький кусочек кожи (рамером с ноготь) из под заднего сиденья (там всегда остаются излишки при производстве) и выслать нам курьером либо почтой в обычном конверте. Мы подберем 100% цвет краски. Способ №3 Подбор цвета по RAL RAL — немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году. Вы можете подъехать на своем автомобиле в любой строительный магазин, сервис по подбору краски и т.д, где вы могли бы взять "веер" с цветами RAL . Постарайтесь максимально точно найти совпадения цвета из веера RAL с цветом вашего салона, запомните номер цвета (он указан на каждой полоске из веера) и сообщите его нам, мы в свою очаредь изготовим точно такой же цвет, но с учетом нашего многолетнего опыта работы с кожаными изделиями. Способ №4 Подбор цвета по нашей политре цветов Вы можете выбрать цвет из нашей политры цветов размещенной на нашем сайте и прислать нам название выбранного цвета. (Цветопередача у мониторов, планшетов, мобильных телефонов - разная. Поэтому попадание в цвет на 100% в этом случае минимальное - прсим учитывать этот фактор.) Так же Вы можете выбрать цвет краски для мебели из нашей палитры цветов Количество краски в наборе - 150 мл. Этого количество достаточно, чтобы обновить комплект сидений в автомобиле. При сильных потёртостях, либо при изменении цвета понадобится больше краски. ВНИМАНИЕ! Краску всегда проверяйте в незаметном месте, чтобы проверить совместимость цветов! Совпадение цвета вы сможете увидеть тоько после полного высыхания окрашиваемого элемента ( примерно 30 минут) ИНСТРУКЦИЯ: 1) Очистить загрязненную поверхность Вы сможете, воспользовавшись средством LederReiniger MILD. Нанесите чистящее средство на щётку и круговыми движениями в направлении от одного шва к другому очистите поверхность. Пену с загрязнениями удалите сухой салфеткой втягивающими движениями.

2) Повреждённые участки протрите растворителем GLD-Losung. Для этого пропитайте салфетку большим количеством средства. Затем аккуратно протрите поверхность до появления на салфетке следов краски (обробатываемая поверхность при этом станет клейкой). Оставьте поверхность подсохнуть на 10 минут. Если вместо специальной салфетки используется другая ткань, желательно, чтобы она была светлых тонов и без ворсинок. 3) Удалить шероховатости кожи Вы сможете с помощью Leder Schleifpad Для этого зашлифуйте шлифпадом края поврежденных участков: трещин, порезов или царапин. Будьте аккуратны, чтобы не повредить нити швов. 4) Удалить с поверхности впитавшийся во время эксплуатации жир, а также пыль от шлифовки поможет обезжириватель для кожи Leder Reinigungsbenzin. Обильно пропитайте салфетку средством, протрите поверхность и оставьте подсохнуть на 5 минут. 5) Покраска кожи с помощью краски Leder Fresh. Перед покраской бутылочку с краской необходимо тщательно встряхнуть! Краску необходимо нанести на губку , затем, круговыми движениями начиная от повреждённых участков нанесите краску тонким слоем. Количество наносимой краски зависит от цвета: светлый тон краски имеет меньший коэффициент контрастности, поэтому расход светлой краски больше. Каждый слой краски нужно подсушивать феном. После покраски для выравнивания поверхности можно воспользоваться шлифпадом (Leder Schleifpad), особенно, если на коже до этого было много потёртостей. В случае, если цвет окрашенного участка отличается от цвета остальной поверхности - нанесите тонкий слой краски на всю поверхность. После окрашивания оставьте поверхность высохнуть. Будьте аккуратными при окрашивании, чтобы не закрасить нити швов! 6) Защитить поверхность Вы сможете с помощью средства LederVersiegelung. Перед применением бутылочку необходимо встряхнуть! Обильно пропитайте салфетку средством, круговыми движениями нанесите на поверхность, равномерно распределив средство по всей поверхности. Наносите средство умеренно во избежание появления светлых разводов после высыхания. Не нужно втирать средство! Наносите мягкими круговыми движениями. Затем оставьте поверхность сохнуть (20-30 минут). Чтобы на долгое время сохранить полученный после реставрации результат и защитить кожу от износа, необходимо наносить средство (предварительно очистив поверхность средством LederReinigerMILD) каждые 3 месяца - для водительского кресла, каждые 6 месяцев - для пассажирского и задних сидений. Для комплексного ухода (предотвращения выцветания, высыхания кожи, роста плесени и бактерий) используйте молочко для кожи Leder Protector.